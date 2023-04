Noise Appeal Records: 20 Jahre Wiener Underground

Für jeden was dabei

Etwas ruhiger startet man am 25. April ins Wochenende. Die Buben im Pelz, Convertible rund um Szene-Urgestein Hans Platzgumer, The New Mourning und die fabelhafte Maiija eröffnen gediegener. Am 26. April teilen sich die Kult-Truppe Fuckhead, Dun Field Three, Lausch und die stilübergreifenden Phal:Angst die Bühne, abgeschlossen werden die Wochenendfeierlichkeiten am 27. April mit viel Punk-Spirit von den Baits, Heckspoiler, Hella Comet und Scarabeusdream. Der letzte Tag ist auch schon restlos ausverkauft, unter www.noiseappeal.com bzw. www.ntry.at gibt es alle Tickets, Festivalpässe und Informationen zur großen Feier. Happy Birthday und auf weitere zwei Dekaden voll musikalischer Liebe und Leidenschaft!