Der „Mike & Molly“-Star hat 70 Kilo abgenommen

„Um ehrlich zu sein, esse ich wie all die Leute, über die ich mich früher lustig gemacht habe“, scherzte er. „Ich habe mich satt gegessen und bin jetzt an einem Punkt, an dem ich ein paar Bissen von etwas Dekadentem essen kann, wenn ich will.“ Vor zwei Jahren hat er sich einer Magenbypass-Operation unterzogen.