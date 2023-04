Personalkrise trifft auch unsere Ordensspitäler

Seit 2014 hat Oliver Szmej die Gesamtleitung des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Graz über. Dass es in der Patientenversorgung jemals so eng werden würde, ahnte damals noch niemand: „Bis zur Pandemie hat eigentlich alles gut funktioniert. Corona brachte jedoch rasch sämtliche Häuser in der Steiermark an die Grenzen der Belastbarkeit - und die herausfordernden Zeiten dauern sicher noch eine Weile an“, sagt er.