Ukrainischer Minister entschuldigt sich bei Türkei

Die Zahl der ukrainischen Verwundeten und Toten im Krieg gegen Russland ist ein gut gehütetes Staatsgeheimnis in Kiew. Verteidigungsminister Olexij Resnikow meinte am Wochenende in einem Zeitungsinterview, dass die Verluste der ukrainischen Armee unter der Zahl der Erdbebentoten in der Türkei lägen. Nun hat sich der Ukrainer bei der Türkei vorsichtshalber entschuldigt.