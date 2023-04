Erster Genusswandertag am Kogelberg geplant

Für Jung und Alt

Geprägt durch die Höhenzüge des Rosalien- und Ödenburger Gebirges sowie das weitläufige Wulkatal, bilden zahlreiche Streuobstwiesen, Weingärten, verschilfte Teiche und Wälder ein reich strukturiertes Landschaftsbild und verleihen der Region vor allem im Spätsommer und Herbst einen besonderen Charme. Um Kraft zu tanken, gibt es bei der 18 Kilometer langen beschaulichen Wanderung acht Labstationen. Angeboten werden hier lokale Schmankerln, aber auch Musik und Unterhaltung für Jung und Alt. Wer es gemütlicher angehen will, kann zwischendurch oder am Heimweg auch den Bummelzug nutzen. Losmarschiert werden kann in jeder Ortschaft.