Haiminger Kraftwerk spaltet den Gemeinderat

Neuer Ausschuss wieder aufgelöst

Nun flatterte am vergangenen Wochenende eine anders lautende Einladung in die Haiminger Briefkästen. Der „Ausschuss Tiwag Kraftwerk Haiming“ lädt bereits am Mittwoch, 5. April, um 19.30 Uhr zur „Projektvorstellung durch Vertreter der Tiwag“ in den Oberlandsaal. BM Michaela Ofner habe laut Obmann Leitner mit dem Alleingang Gemeinderat und Ausschuss ausgehebelt. Damit hebelt nun aber der Ausschuss den von der Gemeindeführung geplanten Info-Abend am 14. April quasi aus. Leitner: „Da sollten Fischereiverband, Raftingverband und Vertreter des WWF zu Wort kommen. Das ist unserer Meinung nach eindeutig zu wenig Zeit, um das Projekt vorzustellen und eine Diskussion mit den Bürgern zu führen.“