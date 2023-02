Grünes Licht für das Kraftwerk in Imst-Haiming

Das geplante Ausleitungskraftwerk des Tiroler Energieversorgers Tiwag in Imst-Haiming nimmt immer konkretere Formen an. Nur acht Monate nach der mündlichen Verhandlung zum Kraftwerksvorhaben langte jetzt der positive Umweltverträglichkeitsprüfungs-Bescheid (UVP) ein, teilte die Tiwag am Mittwoch mit. Der Start der Hauptbauarbeiten soll im Jahr 2024 erfolgen, die Bauzeit rund vier Jahre dauern, hieß es.