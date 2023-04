Angeklagte hatte Straftaten frei erfunden

In Begleitung ihres Anwalts und einer Betreuerin des Instituts für Sozialdienste betritt die fünffache Mutter am Freitagvormittag den Verhandlungssaal. Noch bevor Richter Christoph Stadler ihr die Schuldfrage stellt, bricht die Frau in Tränen aus und schluchzt: „Ich will nicht ins Gefängnis!“ Und das aus gutem Grund: Denn es ist nicht das erste Mal, dass die fünffach Vorbestrafte jemanden zu Unrecht einer Straftat beschuldigt.