Weichen für Zukunft des Flughafens sind gestellt

Spar, Red Bull, Porsche, Palfinger – die Liste mit Konzernen von Weltrang, die ihren Firmensitz in Salzburg haben, ist lang. Mit über 34.900 Beschäftigten und einem globalen Umsatz von über 25 Milliarden Euro im vergangenen Jahr trug die Porsche Holding maßgeblich zum Wirtschaftsstandort bei. Der Konzern mit Sitz in Salzburg-Schallmoos ist nicht nur Europas größter Autohändler, sondern auch einer der Großen am Wirtschaftsstandort.