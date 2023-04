Austria droht Bundesliga ++ Thiem bei French Open

Die Wiener Austria möchte im Bundesliga-Lizenz-Drama rechtliche Schritte prüfen lassen, Dominic Thiem sichert sich doch noch einen Platz bei den French Open und Marcel Sabitzer zaubert einen Doppelpack in der Europa League bei Manchester United, während in der Mané-Kausa eine Entscheidung fällt! Ob der Starkicker nach dem Ausraster bei Bayern bleiben darf, das sehen Sie heute in den „Krone“-Sport-News mit Moderatorin Katie Weleba.