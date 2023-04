Sabitzers Vertrag: Zwei Top-Argumente in 7 Minuten

Bleibt er?

Ob Trainer den ten Hag die Frage nach Sabitzers Zukunft in Minute 21 schon anders beantwortet hätte? Jedenfalls wird der Verbleib des Österreichs beim englischen Traditionsverein heiß diskutiert. Er selbst macht kein Hehl daraus, dass er gerne bleiben würde. Seine Gedanken bezüglich der Premier League seien „natürlich positiv“, erklärte er vor Kurzem der SportBild. Im Jänner war er von den Bayern leihweise nach Old Trafford gewechselt. Und hat dort fußgefasst. Es gebe „nichts Interessanteres, Besseres, Härteres“ als die Premier League, meinte Sabitzer. Besonderer Wechselwille zurück nach München hört sich wohl anders an. Dennoch gab sich Sabitzer zuletzt immer diplomatisch: „Ab 1. Juli bin ich wieder Bayern-Spieler. So steht‘s im Vertrag.“ Aber vielleicht ab 2. Juli nicht mehr. Die Chancen auf einen Verbleib dürften sich am Donnerstagabend deutlich erhöht haben. Dank zweier Top-Argumente innerhalb von sieben Minuten.