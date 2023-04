„Österreichs grüne Bank“ und „Green-Banking-Pionier“ - diese zwei Titel trägt das Umweltcenter der Genossenschaftsbank in Oberösterreich, das ausschließlich nachhaltige, ökologische und gemeinwohlorientierte Projekte in Österreich finanziert. Am 12. Dezember 2012 wurde es offiziell als „Bank in der Bank“ gegründet. „Die Skepsis und der Widerstand waren groß, aber wir haben uns nicht beirren lassen“, denkt Pupeter an die Anfänge zurück.