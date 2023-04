Teilzeitkräfte sollen mehr Stunden arbeiten

„Sind schon öfter gegen den Trend geschwommen“

Der grassierende Personalmangel fordert, verrät der Oberbank-Chef: „Mein wichtigstes Thema.“ Viel investiert die Bank in Themen wie Führungsqualität. Die Fluktuation liegt unter dem Branchenschnitt. Mitarbeiter erhalten für jeden angeworbenen Kollegen 1000 € Prämie. Einen Teil der 300 Teilzeitkräfte will man zum Aufstocken von Stunden bewegen. Und das in einer Zeit, in der Teilzeit das Nonplusultra zu sein scheint? Gasselsberger: „Wir sind schon öfter gegen den Trend geschwommen.“