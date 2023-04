Autobahn-Halbanschluss Hagenau bleibt aufgeschoben

Um den Stau bei Zell am See zu reduzieren, wurde die Entlastungsstraße in Schüttdorf bei Zell am See gebaut. Pendler aus dem Oberpinzgau profitieren und nützen die Straße bereits zahlreich. Sie ersparen sich somit wertvolle Zeit. Eine Zeitersparnis soll auch der vierspurige Ausbau der Münchner Bundesstraße in Salzburg-Stadt bringen. Dieser befindet sich in der finalen Phase und soll den Flaschenhals zu und von den bayrischen Nachbarn aus Freilassing erweitern und den Stau auflösen.