Bergheim kämpft gegen die Stau-Belastung

Der Idee, zur Entlastung eine Autobahnauffahrt im Bergheimer Stadtteil Hagenau zu bauen, hinkt für Bürgermeister Robert Bukovc gewaltig. „Ich wehre mich gegen diesen Halbanschluss, das wird nicht funktionieren und nur noch mehr Stau und Lärm bringen“, sagt er. Stattdessen schließt er sich den Plänen von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) an: Er will den Ausbau der Öffentlichen Verkehrsmittel vorantreiben und so mit der Zeit den Individualverkehr verringern.