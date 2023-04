Sorge um kleines „Naturjuwel“ mitten im Ort

Standortwahl der Gemeinde: Am Bergl

Geplant ist es nämlich „Am Bergl“ auf einem Grundstück der Gemeinde. Dort ist es sehr grün, auch einen kleinen Sträucherwald gibt es. „Wir sind in der glücklichen Lage noch einen richtigen Dorfanger zu haben. Mit viel Grün. Warum will man das mutwillig zerstören?“