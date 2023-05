Sonne, Strand und Abenteuer

Auf Entdeckungstour quer durch die Hauptstadt

Die Hauptstadt Zagreb, im Norden Kroatiens, bietet mit einer Vielzahl an Sehenswürdigkeiten und Attraktionen einen großartigen Urlaub für die ganze Familie. Besuchen Sie das Naturhistorische oder das Technische Museum, in welchem es Dampflokomotiven, Satelliten, Raumschiffmodelle und ein Planetarium zu sehen und zu entdecken gibt! Der ruhige Park Maksimir ist ebenfalls einen Besuch wert. Seine Wege, Rasen und Seen wurden nach dem Vorbild englischer Gärten gestaltet. Der Park beherbergt auch einen Zoo. In Zagreb werden selbst Erwachsene zu Kindern - denn es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Sei es ein neues Museum, Streetart-Meisterwerke oder köstliche traditionelle Gerichte.