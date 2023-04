Prozess: Mädchen mit Behinderung in WC missbraucht

„Sprich dieses Mädchen an, ich möchte mit ihr Sex haben“, soll ein 22-Jähriger am 25. Oktober am Wiener Praterstern zu seinem 18-jährigen Begleiter gesagt haben. Was dieser auch tat und die junge Frau nach wenigen Minuten dazu brachte, die Angeklagten aufs Bahnhofsklo zu begleiten. Der Grund, warum das Mädchen ihnen folgte: Es ist aufgrund eines Gendefekts mental beeinträchtigt. Die geistige Behinderung ist laut der Staatsanwältin auch für Laien „eindeutig erkennbar“.