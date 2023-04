Wird in Oberösterreich bald an der Uhr gedreht?

Ende 2023 tritt das oö. Jugendschutzgesetz außer Kraft. Der zuständige Landesrat Michael Lindner (SPÖ) ist zuversichtlich, bis Herbst ein neues im Landtag zu beschließen. Dabei hält er - entgegen ÖVP und FPÖ - an der Angleichung der Ausgehzeiten an die übrigen Bundesländer fest, was ein Großteil der Jugendlichen und deren Eltern befürwortet, wie Lindner darlegte. Am Montag bringt er eine Gesetzesvorlage in die Landesregierung ein.