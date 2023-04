„Ohne mein Volleyball werde ich grantig!“

Schlechte Laune ohne Sport-Training

Bei Veronika ist es der Volleyball, der die Freude am Spiel weckt. „In der Schule musste ich wegen meiner Größe ins Team, und ich mochte es erst nicht.“ In der Jugend waren dann andere Dinge wie Fortgehen wichtiger, bis sie plötzlich wieder das Volleyballfieber gepackt hat. Dank ihres Ehrgeizes schaffte sie es mit 28 sogar in die erste Bundesliga. „In diesem Alter kommt kein Verein mehr auf dich zu, also hab ich das selbst in die Hand genommen. Alles, was ich erreicht habe, entstammt meinem eisernen Willen.“