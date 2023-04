Rumänien will modernsten Kampfjet der Welt kaufen

Vor dem Hintergrund der russischen Aggression in der Ukraine hat Rumänien die Beschaffung von F35-Kampfjets für die eigene Luftwaffe beschlossen. Es gelte, „die Luftüberlegenheit unter allen Umständen zu sichern“, teilte das Präsidialamt am Dienstag nach der Sitzung des Obersten Verteidigungsreates (CSAT) in einer Aussendung mit.