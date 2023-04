Wagner muss mit immer höheren Prämien locken

Kreml-Armee bietet Prämie „für jeden Kilometer Fortschritt“

Über Social-Media-Konten staatlicher Institutionen und Organisationen werden außerdem Anzeigen geschaltet. In einer wurde ein einmaliger Bonus beim Einstieg in die Armee versprochen, Prämien gibt es unter anderem für „Beteiligung an aktiven Offensivoperationen“ und „für jeden Kilometer Fortschritt innerhalb von Angriffsteams“. Auf diese Weise soll verhindert werden, „eine formelle zweite Mobilisierungswelle auszurufen“, nachdem sich die erste als so unpopulär erwiesen habe, erklärte der in den USA ansässige Thinktank Institute for the Study of War kürzlich in einem Bericht.