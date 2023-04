Auto ging in Flammen auf: Eine Person verletzt

Das Feuer ereignete sich in einer Wohnsiedlung in der Villacher Röntgenstraße. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. „Auch zwei weitere Autos, die direkt neben an abgestellt waren, wurden beschädigt“, heißt es vonseiten des Löschmeisters Abuja Markus, Gruppenkommandant der Hauptfeuerwache.