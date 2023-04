Toronto beendet Grunddurchgang mit Prestigesieg

Der NBA-Leader (58:24-Siege) muss noch auf den Auftaktgegner im Play-off warten. Die Raptors (41:41) starten am Mittwoch mit Heimvorteil gegen die Chicago Bulls ins Play-in. Der Sieger des Duells trifft am Freitag auswärts auf den Verlierer der Begegnung Miami Heat gegen Atlanta Hawks. Schaffen es die Kanadier ins Play-off, geht es in der ersten Runde gegen die Bucks.