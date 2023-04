Rapid-Trainer Barisic: „Eine tadellose Leistung“

Zoran Barisic (Rapid-Trainer): „In der ersten Hälfte war es eine tadellose Leistung von uns, schön anzuschauen, auch spielerisch gut. Das Einzige, was wir uns vorwerfen müssen, ist, dass wir nicht mehr Tore erzielt haben. Wir hätten uns das Leben einfacher gestalten können. In der zweiten Hälfte war Klagenfurt aggressiver, wir haben mehr Fehler im Spielaufbau gemacht und waren nicht mehr so dynamisch. Nach dem Gegentor haben wir frische Kräfte gebracht, die eingewechselten Spieler haben uns neue Energie gebracht. Ich bin der Meinung, dass wir auf einem guten Weg sind. Ich war nicht mit allen VAR-Entscheidungen einverstanden - das Tor von Greil war für mich kein strafbares Handspiel.“