NBA ermittelt gegen Dallas Mavericks

Mavericks-Trainer Jason Kidd sprach vor und nach der Partie offen von einer Entscheidung, die „von der Organisation getroffen wurde“. Mit dem vorzeitigen Saisonende verbesserten Dallas seine Chancen und Position im jährlichen Draft für die hoffnungsvollsten Talente. Sollten die Mavericks einen der ersten zehn Draft-Picks erhalten, dürfen sie ihn behalten, ab Position elf müssten sie ihn in Folge des Transfers von Kristaps Porzingis im Jahr 2019 an die New York Knicks abgeben.