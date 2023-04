Jakob Pöltl und Toronto in Boston ohne Chance

Im Play-in zum Auftakt gegen Chicago

Nach der neuerlichen Niederlage in Boston steht fest, dass Toronto als Neunter der Eastern Conference in der ersten Play-in-Runde am Mittwoch mit Heimvorteil auf den Zehnten Chicago Bulls trifft. Für den Sieger geht es danach am Freitag auswärts gegen den Verlierer des Duells Miami Heat - Atlanta Hawks um den achten Play-off-Platz im NBA-Osten.