Das sind die besseren Hälften der Spitzenpolitiker

Wir kennen uns schon seit elf Jahren, also lange vor der Politik“, erzählt Laurentina Egger-Kranzinger der „Krone“. Seit vergangenem Sommer sind die beiden verheiratet. Das Schloss Mattsee bildete damals die romantische Kulisse der Traumhochzeit mit ihrem Mann DavidEgger (SPÖ). „Unser normaler Alltag rückt natürlich bis zur Wahl ein bisschen in den Hintergrund. Das ist aber völlig in Ordnung. Ich versuche David, so gut es geht, in dieser Zeit den Rücken freizuhalten“, so Laurentina Egger-Kranzinger. Dass ihr Mann auf der Straße immer wieder angesprochen oder sogar um Fotos gebeten wird, nimmt die Lehrerin ebenfalls gelassen: „Das gehört zum Beruf des Politikers einfach dazu.“