Neuer Damen-Kalender wirft einige Fragezeichen auf

Rennen in der Hochsaison

Ein überraschender Termin - fällt er doch mitten in die Weihnachtsferien und damit in die Hochsaison. Bereits Anfang März informierte deshalb der Tourismusverband Hotels und Pensionen per Mail darüber, dass in Summe 500 Betten zwischen 1. und 5. Jänner gesucht werden.