Legende Boris Becker: „Wer das sagt, der lügt!“

Becker war Ende April 2022 in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte. Die ersten Wochen seiner Inhaftierung verbrachte er im Wandsworth-Gefängnis im Südwesten Londons und war dann im Huntercombe-Gefängnis in Oxfordshire.