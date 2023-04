Energieressort: Stürmische Zeiten für Schuschnig?

Mehr Ressorts für die ÖVP

Die Breitbandoffensive, die Wirtschaftsförderung samt dem KWF, all das wird Schuschnig zukünftig in Ergänzung seiner bisherigen Tourismus- und Wirtschaftsbelange sowie dem öffentlichen Verkehr zu gestalten haben. Gruber wiederum muss sich zwischen 2023 und 2028 um die Raumordnung kümmern - schöne Grüße vom Streit um die Chaletdörfer auf den Almen und künstlichen Lagunen an diversen Seen