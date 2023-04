Nesterlsuche besser heuer im Wohnzimmer planen

Der beste Platz fürs Versteck der Osternesterln ist am Ostersonntag wahrscheinlich im Wohnzimmer – denn bereits heute, Samstag, beginnt es in den frühen Morgenstunden vom Mühlviertel her zu regnen und auf bis 600 Meter Seehöhe hinab auch zu schneien, prognostiziert Alexander Ohms von Geosphere Austria: „Der Sonntag wird ebenfalls wechselhaft, mit nicht ganz so vielen dunklen Wolken. Es bleibt aber kühl, mit sieben bis elf Grad. Ab Mittag ist dann wieder vermehrt mit Regenschauern zu rechnen – typisches Aprilwetter.“