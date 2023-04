Rauschgiftszene im Burgenland wird immer jünger

Hier hakte die Vorsitzende ein. „Auch wenn Sie nichts dafür können, sollte dieser tragische Tod die Rauschgift-Szene endlich wachrütteln! Und sie ist nicht die einzige, die in so jungen Jahren durch Drogen ihr Leben im Burgenland verloren hat.“ Allein beim Durchforsten ihrer Akten sei sie auf sieben Jugendliche aus dem Bezirk Neusiedl gestoßen, die im Vorjahr an einer Überdosis gestorben waren.