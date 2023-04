Tod nach Krankheit: Trauer um Reinhard Gerer (69)

In den letzten Jahren machte ihm seine Krankheit schwer zu schaffen. Am 12. April wollte er gemeinsam mit Freunden seinen 70. Geburtstag bei seinem Stammheurigen „Zimmermann“ in Wien-Grinzing feiern. In der Nacht zum Gründonnerstag starb er in der Wiener Rudolfstiftung. Reinhard Gerer hinterlässt zwei Söhne.