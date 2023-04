Kiew stellt Verhandlungen über Krim in Aussicht

Bis vor Kurzem hatte Kiew nur eine militärische Lösung für die Rückgabe der Krim für möglich erachtet. Allerdings will der Kreml keine Gespräche über die Rückgabe der Halbinsel führen. Im Februar und März 2022 hatten die Ukraine und Russland über die Beilegung des Konflikts verhandelt. Als jedoch im April vergangenen Jahres das Massaker an Zivilisten in Butscha bekannt wurde, wurden die Gespräche eingefroren.