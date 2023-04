Kind totgefahren: Haftstrafe für Fußball-Profi!

Am 14. November 2021 hatte Vloet unter Alkoholeinfluss auf der Autobahn einen Unfall verursacht. Dabei war er mit 200 km/h in das Auto einer Familie gekracht. Der vierjährige Sohn der Familie kam ums Leben. Vloet hatte ausgesagt, dass er lediglich den Tempomat auf 130 km/h einstellen wollte. Ein Gutachter hatte festgestellt, dass das Gaspedal voll durchgedrückt gewesen war und nicht gebremst wurde. Vloet sagte dazu nur: „Ich habe es nicht gesehen, ich kann mich nur an den Schlag erinnern. An viele Dinge kann ich mich nicht erinnern.“