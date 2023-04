„Waschbär“ sorgte für Straßensperre in Wien

Tierchen konnte wieder in Wildnis entlassen werden

Das Tier flüchtete in eine Postfiliale in der Nähe, wo er letztendlich von den Polizisten „gestellt“ und bis zum Eintreffen der Wiener Wildrettung bewacht wurde. Nach einer tierärztlichen Behandlung in den Räumlichkeiten der MA 49 (Wildtierservice) konnte der freche Kerl wieder in die Wildnis entlassen werden.