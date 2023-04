Wie Trump seinen Prozess in Geld verwandelt

Donald Trump ist wieder da, wo er sich am wohlsten fühlt: im absoluten Rampenlicht. Trump saß am Dienstag als erster US-Präsident der Geschichte auf einer Anklagebank. In New York wird ihm Buchhaltungsfälschung in 34 Fällen vorgeworfen. Im Zentrum der Anklage stehen „Hush-Money-Zahlungen“ an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Schweigegeld soll auch an ein Ex-Playboymodel und einen ehemaligen Türsteher des Trump-Towers, der behauptete, von einem unehelichen Kind Trumps zu wissen, geflossen sein.