Dorferneuerung brachte jährlich eine Million Euro

Eine neue Mehrzweckhalle, ein neues Gemeindezentrum, ein Fun-Court oder ein Calisthenics Park - in vielen Gemeinden sind in den vergangenen dreieinhalb Jahrzehnten neue Anlagen und Hallen geschaffen worden. Unterstützung bei der Umsetzung gab es von der Dorferneuerung. Seit 1998 sind mehr als 2200 Projekte im gesamten Land mit über 36 Millionen Euro an EU- und Landesmitteln gefördert worden.