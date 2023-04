Razzia bei der Europäischen Volkspartei in Brüssel

Volkspartei will kooperieren

Am Nachmittag bestätigte die Europäische Volkspartei die Razzia. Die Hausdurchsuchung stehe in Zusammenhang mit Ermittlungen in Thüringen. Man kooperiere mit den Behörden „in voller Transparenz“ und werde alle relevanten Informationen und Dokumente zur Verfügung stellen, betonte die Partei in einem Statement. Da es sich um laufende Ermittlungen handle, würden keine weiteren Kommentare abgegeben.