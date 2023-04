Plötzlich fehlt jemand: Wege aus der Einsamkeit

Wenn sie von ihrem Mann erzählt, dann lächelt sie. Die Seniorin berichtet von einem Leben voller Reisen, voller Abenteuer und gemeinsamem Musik-Hören. Wenn sie von ihrem Mann erzählt, dann in so liebevollem Ton, dass man sich selbst auch ein bisschen in ihn verlieben könnte. „Darin besteht die Liebe: Dass sich zwei Einsame beschütze und berühren und miteinander reden“, soll der Dichter Rainer Maria Rilke gesagt haben. Was aber, wenn von den „zwei Einsamen“ nur noch einer übrig ist? Was, wenn man seine Liebe zu Grabe getragen hat und man im Alter nun alleine geblieben ist?