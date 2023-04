Die „Nasen“ bekommen ganz besondere Ostereier

Nester als Kinderstube für 20.000 kleine Nasen

Von dort entnehmen Fischerei-Experten einen kleinen Teil der befruchteten Fischeier, um das kostbare Gut innerhalb weniger Stunden zur nahe gelegenen Traun und Ager zu transportieren. An zwei flach abfallenden, ufernahen Kiesbänken an Traun und Ager wird auf einer Fläche von etwa 200 m² der befruchtete Fischlaich in rund 150 Schotter-Nester eingebracht. Rund 60.000 Fischeier finden auf diese Weise ihre neue „Kinderstube“ in der Traun. Schon in wenigen Wochen werden aus einem Teil der Eier rund 20.000 winzig kleine Fischlarven schlüpfen und ihre neue Heimat besiedeln