Tiere auf der Suche nach dem optimalen Zuhause

Graue Schönheit

Die vierjährige Britisch-Kurzhaar-Katze Mimi wurde im Tierheim abgegeben, da ihre Halter trotz Tierarztbesuchen ihre Unsauberkeit nicht in den Griff bekommen haben. Nun konnte ihr Problem eruiert werden und dieses ist bereits mit Spezialfutter gut unter Kontrolle. Mit anderen Katzen hat Mimi wenig Freude, im neuen Zuhause würde sie lieber als Einzelprinzessin leben. Kleine Streifzüge durch den Garten schätzt sie sehr. Auf diese will sie auch in Zukunft nicht verzichten.

Tel.: 0 732/24 78 87