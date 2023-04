Kunstsinniger Milliardär und Mäzen mit Weitblick

Seit fast 60 Jahren ist Würth ein großer Förderer der Kunst, er trug eine der bedeutendsten Sammlungen der Welt zusammen - mit Werken, die ein “Who’s who„ der Kunstgeschichte abbilden - und eröffnete 15 Museen und Ausstellungsräume in ganz Europa, in denen er diese wunderbare Sammlung gratis der Öffentlichkeit zugänglich macht. Musikalische Projekte fördert er mit einer eigenen Stiftung, u. a. gründete er 2017 die Würth Philharmoniker. Außerdem rief er einen Literaturpreis ins Leben, den 2022 Annie Ernaux noch vor dem Nobelpreis erhielt. Ein Visionär in vielen Bereichen.