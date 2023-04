Diese Problem-Themen entscheiden die Landtagswahl

Auf die künftige Landesregierung in Salzburg kommt jede Menge Arbeit zu! Mit dem Verwalten des Landes alleine ist es nicht getan, denn es gibt diverse Krisen zu meistern. In der „Krone“-Interviewreihe präsentierten die Spitzenkandidaten von ÖVP, SPÖ, FPÖ, Neos, Grüne und KPÖ Plus ihre Lösungsansätze. Eine Zusammenfassung...