Wie eine Telefonnummer 31 Menschen helfen konnte

Dank 74 Anruferinnen und Anrufern konnte die Caritas in diesem Winter 31 akut obdachlose Menschen in ein warmes Notquartier vermitteln, 23 davon in die eigene Notschlafstelle (NOST) in Klagenfurt, die sich im ersten Stock der Wohnungslosentagesstätte „Eggerheim“ befindet und im heurigen Winter zum ersten Mal voll ausgelastet war. Großer Dank gelte den insgesamt zwölf Freiwilligen und den vielen Unterstützenden.