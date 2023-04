Doppelspitze mit Doskozil und Kern für die SPÖ

Kern als „roter Karas“?

„Kern könnte in Österreich Doskozils Ass im Ärmel und später in Brüssel wie der rote Othmar Karas werden“, sagt ein hochrangiger Roter in Anlehnung an den ÖVP-Europapolitiker. Mit Europa liebäugelt Kern seit seinem Abgang als Kurzzeit-Kanzler. Ein weiteres Indiz dafür, dass es Kern nach einem Zwischenstopp in Wien nach Brüssel ziehen könnte: Erst Ende März wurde er zum neuen Obmann-Stellvertreter des BürgerInnen Forum Europa, ein überparteiliches Forum, dem Othmar Karas vorsitzt, gewählt. Nach einem Zwischenstopp in Wien könnte es für Kern also irgendwann weiter nach Brüssel gehen. Ein Kommissar Kern etwa wäre früher oder später so durchaus möglich.