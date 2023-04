Fahrerlager flucht über Rennleitungs-Entscheidung

Ausfälle nach Re-Start

Vor allem die zweite rote Flagge löste viel Kritik aus: Nach einem Unfall von Haas-Fahrer Kevin Magnussen wenige Runden vor Schluss ging die Rennleitung in einer Safety-Car-Phase dazu über, ein weiteres Mal zu unterbrechen. Offenbar aus dem Grund, weil zu viele Teile herumlagen, erklärte die FIA später. In weiterer Folge bedingte diese Entscheidung aber Schrott in Millionenhöhe auf der Strecke, den dritten Rennabbruch und eine ereignislose, vom Safety Car angeleitete Zieldurchfahrt.