Autolenker bretterte mit 230 km/h über Autobahn

Es gab keinen Grund

Der Lenker aus dem Bezirk Linz-Land wurde an der Raststation Ansfelden Süd angehalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Der Lenker gab sinngemäß an, er könne keinen Grund für seine gefahrene Geschwindigkeit angeben, es sei auch das letzte Mal, dass er so schnell fahren würde. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle trotzdem vorläufig abgenommen und er wird angezeigt.