Anrainer ringen um eine Bushaltestelle im Rosental

„Dort, wo sehr viele Leute wohnen, bleibt der Bus jetzt nicht mehr stehen, wo kaum mehr Häuser stehen, da hält er. Der Gehweg dorthin ist im Winter nicht geräumt, was vor allem für ältere Leute gefährlich ist, weil sie auf der Fahrspur gehen müssen“, erzählt ein Betroffener. Er versteht die Welt nicht mehr und hofft, dass es doch noch zu einer für alle zufriedenstellenden Lösung kommen kann. Seitens der ÖBB gibt man sich noch zurückhaltend. „Die Haltestelle wurde kaum frequentiert. In der Nähe ist ein Bahnübergang. Die Haltestelle war gefährlich, darum wurde sie geschlossen“, so Herbert Hofer von den ÖBB.